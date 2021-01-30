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Тахит Чон
№22
Нападающий
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Команда
Вердер
Возраст
21
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:30
Герта
1 : 4
Вердер
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Герта
1
Вердер
4
был в запасе
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
20:30
Боруссия
1 : 0
Вердер
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия
1
Вердер
0
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
2 : 0
Аугсбург
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
2
Аугсбург
0
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Байер
1 : 1
Вердер
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 60'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
1
Вердер
1
минуты: 1' - 60' / Германия. Бундеслига, 15 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Унион
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0
Унион
2
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
Майнц
0 : 1
Вердер
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Майнц
0
Вердер
1
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:30
Вердер
1 : 2
Боруссия
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
1
Боруссия
2
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Вердер
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
2
Вердер
0
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:30
Вердер
1 : 2
Штутгарт
40'
40'
40'
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
1
Штутгарт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
22:30
Вольфсбург
5 : 3
Вердер
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
22:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
5
Вердер
3
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
Бавария
1 : 1
Вердер
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
1
Вердер
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
22:30
Вердер
1 : 1
Кельн
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
22:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
1
Кельн
1
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 1
Вердер
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 62'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1
Вердер
1
минуты: 1' - 62' / Германия. Бундеслига, 6 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
20:00
Вердер
1 : 1
Хоффенхайм
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
20:00
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
1
Хоффенхайм
1
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Фрайбург
1 : 1
Вердер
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
1
Вердер
1
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Вердер
1 : 0
Арминия
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
1
Арминия
0
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:30
Шальке-04
1 : 3
Вердер
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
19:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
1
Вердер
3
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
Вердер
1 : 4
Герта
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 63'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
1
Герта
4
минуты: 1' - 63' / Германия. Бундеслига, 1 тур