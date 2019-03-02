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Кайл Тейлор
№28
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Возраст
21
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
02.03.2019
02 марта 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 1
Манчестер Сити
02.03.2019
02 марта 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Борнмут
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
27.02.2019
27 февр. 2019
ср
22:45
Арсенал
5 : 1
Борнмут
27.02.2019
27 февр. 2019
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
5
Борнмут
1
был в запасе
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
18:00
Ливерпуль
3 : 0
Борнмут
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ливерпуль
3
Борнмут
0
был в запасе