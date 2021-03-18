Джек Симпсон
№4
Защитник
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Команда
Рейнджерс
Возраст
24
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
Рейнджерс
0 : 2
Славия
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
Славия
2
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
Славия
1 : 1
Рейнджерс
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Славия
1
Рейнджерс
1
был в запасе
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Рейнджерс
5 : 2
Антверпен
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рейнджерс
5
Антверпен
2
был в запасе
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Антверпен
3 : 4
Рейнджерс
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Антверпен
3
Рейнджерс
4
был в запасе