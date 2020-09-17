Андрес Вомбергар
№32
Нападающий
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Команда
Уфа
Возраст
26
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:30
Олимпия
2 : 3
Зриньски
81', 81'
81', 81'
81', 81'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:30
81', 81'
минуты: 1' - 85'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Олимпия
2
Зриньски
3
минуты: 1' - 85' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд