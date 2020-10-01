Владислав Микушин
№27
Защитник
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Команда
Ленинградец
Возраст
20
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 13:00
Ленинградец
0(6) : 0(5)
Чертаново
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 13:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Ленинградец
0(6)
Чертаново
0(5)
минуты: 1' - 85' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур