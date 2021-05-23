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Мерих Демирал
№3
Защитник
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Команда
Ювентус
Возраст
23
Рост
192
В 14 лет потерял маму в автокатастрофе, отец выжил. Номер 28 – в память о матери, это ее дата смерти.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига в
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Болонья
1 : 4
Ювентус
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
1
Ювентус
4
был в запасе
15.05.2021
15 мая 2021
сб
19:00
Ювентус
3 : 2
Интер
15.05.2021
15 мая 2021
сб
19:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
3
Интер
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1
Ювентус
3
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:45
Ювентус
0 : 3
Милан
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
0
Милан
3
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Аталанта
1 : 0
Ювентус
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
1
Ювентус
0
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ювентус
3 : 1
Дженоа
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3
Дженоа
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
22:45
Ювентус
3 : 1
Лацио
06.03.2021
06 марта 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:45
Ювентус
2 : 1
Наполи
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
2
Наполи
1
был в запасе
02.03.2021
02 марта 2021
вт
22:45
Ювентус
3 : 0
Специя
1'
1'
1'
02.03.2021
02 марта 2021
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3
Специя
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
Верона
1 : 1
Ювентус
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Ювентус
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:00
Сампдория
0 : 2
Ювентус
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Ювентус
2
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
14:30
Ювентус
2 : 0
Болонья
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2
Болонья
0
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
Интер
2 : 0
Ювентус
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
2
Ювентус
0
был в запасе
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
22:45
Ювентус
3 : 1
Сассуоло
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
3
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
22:45
Милан
1 : 3
Ювентус
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
22:45
Ювентус
4 : 1
Удинезе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
4
Удинезе
1
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:45
Ювентус
2 : 0
Кальяри
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
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