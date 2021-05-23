Мерих Демирал
№3
Защитник
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Команда
Ювентус
Возраст
23
Рост
192
В 14 лет потерял маму в автокатастрофе, отец выжил. Номер 28 – в память о матери, это ее дата смерти.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Болонья
1 : 4
Ювентус
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
1
Ювентус
4
был в запасе
15.05.2021 15 мая 2021 сб 19:00
Ювентус
3 : 2
Интер
15.05.2021 15 мая 2021 сб 19:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
3
Интер
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1
Ювентус
3
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:45
Ювентус
0 : 3
Милан
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
0
Милан
3
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Аталанта
1 : 0
Ювентус
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
1
Ювентус
0
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ювентус
3 : 1
Дженоа
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3
Дженоа
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 22:45
Ювентус
3 : 1
Лацио
06.03.2021 06 марта 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:45
Ювентус
2 : 1
Наполи
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
2
Наполи
1
был в запасе
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
Ювентус
3 : 0
Специя
1'
1'
1'
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3
Специя
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 22:45
Верона
1 : 1
Ювентус
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Ювентус
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:00
Сампдория
0 : 2
Ювентус
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Ювентус
2
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 14:30
Ювентус
2 : 0
Болонья
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 14:30
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2
Болонья
0
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:45
Интер
2 : 0
Ювентус
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
2
Ювентус
0
был в запасе
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 22:45
Ювентус
3 : 1
Сассуоло
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
3
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
Милан
1 : 3
Ювентус
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 22:45
Ювентус
4 : 1
Удинезе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
4
Удинезе
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 22:45
Ювентус
2 : 0
Кальяри
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур