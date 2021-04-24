Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Ибраима Конате
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Словакия
Португалия
Польша
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Барселона
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Флориан Хюбнер
№19
Защитник
Подписаться
Команда
Унион
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 марта 1991 (30) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:30
Унион
3 : 1
Вердер
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Унион
3
Вердер
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Унион
2 : 1
Штутгарт
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Унион
2
Штутгарт
1
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Бавария
1 : 1
Унион
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1
Унион
1
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
Унион
1 : 1
Герта
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Унион
1
Герта
1
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Айнтрахт
5 : 2
Унион
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
5
Унион
2
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
Арминия
0 : 0
Унион
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Арминия
0
Унион
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:30
Унион
1 : 1
Хоффенхайм
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
15:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Унион
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
Фрайбург
0 : 1
Унион
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
0
Унион
1
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
Унион
0 : 0
Шальке-04
75'
75'
75'
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Майнц
1 : 0
Унион
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
1
Унион
0
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Унион
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
минуты: 1' - 76'
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
1
Унион
0
минуты: 1' - 76' / Германия. Бундеслига, 17 тур
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:30
Унион
1 : 0
Байер
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
1
Байер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Унион
2 : 2
Вольфсбург
70'
70'
70'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Унион
2
Вольфсбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Унион
50'
50'
50'
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0
Унион
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
18.12.2020
18 дек. 2020
пт
22:30
Унион
2 : 1
Боруссия
18.12.2020
18 дек. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Унион
2
Боруссия
1
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
Унион
3 : 3
Айнтрахт
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Унион
3
Айнтрахт
3
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
Унион
5 : 0
Арминия
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион
5
Арминия
0
был в запасе
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:30
Хоффенхайм
1 : 3
Унион
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Хоффенхайм
1
Унион
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
Унион
1 : 1
Фрайбург
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Унион
1
Фрайбург
1
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
Шальке-04
1 : 1
Унион
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1
Унион
1
был в запасе
Показать все игры