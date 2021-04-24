Евгений Оанча
№7
Полузащитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Молдова
Дата рождения
5 янв. 1996 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Томь
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
1
Томь
1
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 1
Енисей
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
0
Енисей
1
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
был в запасе