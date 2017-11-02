Виктор Оливейра
№6
Защитник
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Команда
Шериф
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 апр. 1994 (27) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Локомотив
1 : 2
Шериф
90'
90'
90'
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Локомотив
1
Шериф
2
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Шериф
1 : 1
Локомотив
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Шериф
1
Локомотив
1
был в запасе