Сергей Юрич
№25
Вратарь
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Команда
Шериф
Гражданство
Молдова
Дата рождения
3 марта 1984 (37) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Шериф
1 : 1
Локомотив
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Шериф
1
Локомотив
1
был в запасе