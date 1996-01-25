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Коронавирус
Джонатан Леви
№17
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Швеция
Дата рождения
23 янв. 1996 (25) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
РБ Лейпциг
1 : 1
Русенборг
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
РБ Лейпциг
1
Русенборг
1
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Русенборг
0 : 1
Селтик
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Русенборг
0
Селтик
1
был в запасе
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
Русенборг
2 : 5
Зальцбург
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Русенборг
2
Зальцбург
5
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
Зальцбург
3 : 0
Русенборг
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зальцбург
3
Русенборг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
Русенборг
1 : 3
РБ Лейпциг
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
1
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Селтик
1 : 0
Русенборг
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Селтик
1
Русенборг
0
был в запасе