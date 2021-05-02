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Евгений Чабанов
№10
Нападающий
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 авг. 1997 (23) года
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:30
Ростов
2 : 0
Тамбов
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тамбов
0
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Тамбов
2 : 5
Локомотив
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2
Локомотив
5
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
4 : 0
Тамбов
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4
Тамбов
0
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
Химки
1 : 0
Тамбов
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
1
Тамбов
0
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
Тамбов
1 : 2
ЦСКА
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Тамбов
1
ЦСКА
2
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
5
Тамбов
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
Тамбов
0 : 4
Краснодар
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
0
Краснодар
4
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
был в запасе
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур