Пюрю Сойри №17 Полузащитник Подписаться

Команда Шахтер

Гражданство Финляндия

Дата рождения 22 сент. 1994 (26) лет

Рост 183

Его отец из Намибии, мать (социолог, работник Министерства иностранных дел) – финка. В детстве он жил в Намибии и Танзании.