Лоренцо Ло Руссо
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Лихтенштейн
Дата рождения
8 июля 1993 (27) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Лихтенштейн
1 : 4
Исландия
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Лихтенштейн
1
Исландия
4
был в запасе