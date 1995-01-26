Ведат Бора
№20
Полузащитник
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Команда
Коньяспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
27 янв. 1995 (26) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Витория Гимараеш
1 : 1
Коньяспор
57'
57'
57'
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Витория Гимараеш
1
Коньяспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Коньяспор
1 : 1
Марсель
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Коньяспор
1
Марсель
1
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур