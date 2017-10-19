Себастьян Ринкон
№21
Нападающий
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Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
14 янв. 1994 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
Марсель
2 : 1
Витория Гимараеш
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Марсель
2
Витория Гимараеш
1
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
был в запасе