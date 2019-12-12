Мигель Оливейра
№36
Вратарь
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Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
25 мая 1994 (27) лет
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Айнтрахт
2 : 3
Витория Гимараеш
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Айнтрахт
2
Витория Гимараеш
3
был в запасе