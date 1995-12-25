Конан (Гислан Конан)
№3
Защитник
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Команда
Реймс
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
27 дек. 1995 (25) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Реймс
1 : 2
Бордо
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
1
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
ПСЖ
4 : 0
Реймс
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
ПСЖ
4
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:05
Реймс
0 : 1
Монако
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Реймс
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Реймс
0 : 0
Метц
53'
53'
53'
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ницца
0 : 0
Реймс
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
0
Реймс
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Реймс
2 : 2
Ренн
81'
81'
81'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
81'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Дижон
0 : 1
Реймс
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
Реймс
1 : 1
Лион
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Реймс
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Нант
1 : 2
Реймс
39'
12'
39'
12'
39'
12'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
39'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
1
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Реймс
0 : 0
Монпелье
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
0
Монпелье
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:00
Сент-Этьен
1 : 1
Реймс
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Сент-Этьен
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 21:00
Реймс
1 : 1
Ланс
43'
43'
43'
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 21:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 25 тур
Реймс
1
Ланс
1
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 25 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 19:00
Лорьян
1 : 0
Реймс
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
1
Реймс
0
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Реймс
0 : 0
Анжер
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
0
Анжер
0
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Страсбур
0 : 1
Реймс
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Реймс
1 : 0
Брест
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
1
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
2 : 1
Реймс
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
2
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Реймс
0 : 0
Дижон
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Бордо
1 : 3
Реймс
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
1
Реймс
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур