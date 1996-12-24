Оскар Эступиньян
№26
Нападающий
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Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
29 дек. 1996 (24) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Витория Гимараеш
1 : 1
Коньяспор
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Витория Гимараеш
1
Коньяспор
1
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 72'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
минуты: 1' - 72' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур