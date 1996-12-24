Рафинья (Рафаэль Диас)
№18
Нападающий
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Команда
Лидс
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 дек. 1996 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Лидс
3 : 1
Вест Бромвич
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лидс
3
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
Саутгемптон
0 : 2
Лидс
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Саутгемптон
0
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:30
Бернли
0 : 4
Лидс
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0
Лидс
4
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:30
Лидс
3 : 1
Тоттенхэм
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:30
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
3
Тоттенхэм
1
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:30
Манчестер Сити
1 : 2
Лидс
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
Фулхэм
1 : 2
Лидс
58', 58'
58', 58'
58', 58'
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
58', 58'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Фулхэм
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
84'
85'
84'
85'
84'
85'
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
84'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Лидс
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:30
Арсенал
4 : 2
Лидс
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
4
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
Лидс
2 : 0
Кристал Пэлас
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лидс
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:30
Лидс
1 : 2
Эвертон
48'
48'
48'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 22:30
48'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Лестер Сити
1 : 3
Лидс
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Лидс
3
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лидс
17'
17'
17'
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
17'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон & Хов
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 15:30
Тоттенхэм
3 : 0
Лидс
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
3
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Вест Бромвич
0 : 5
Лидс
72'
72'
72'
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
72'
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
0
Лидс
5
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 16 тур