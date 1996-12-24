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Рафинья (Рафаэль Диас)
№18
Нападающий
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Команда
Лидс
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 дек. 1996 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Лидс
3 : 1
Вест Бромвич
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лидс
3
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2021
18 мая 2021
вт
20:00
Саутгемптон
0 : 2
Лидс
18.05.2021
18 мая 2021
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Саутгемптон
0
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:30
Бернли
0 : 4
Лидс
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:30
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0
Лидс
4
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:30
Лидс
3 : 1
Тоттенхэм
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:30
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
3
Тоттенхэм
1
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
Манчестер Сити
1 : 2
Лидс
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
Фулхэм
1 : 2
Лидс
58', 58'
58', 58'
58', 58'
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
58', 58'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Фулхэм
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021
08 марта 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
23.02.2021
23 февр. 2021
вт
21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
84'
85'
84'
85'
84'
85'
23.02.2021
23 февр. 2021
вт
21:00
84'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Лидс
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:30
Арсенал
4 : 2
Лидс
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
4
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
Лидс
2 : 0
Кристал Пэлас
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лидс
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
Лидс
1 : 2
Эвертон
48'
48'
48'
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
22:30
48'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Лидс
1
Эвертон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Лестер Сити
1 : 3
Лидс
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Лидс
3
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лидс
17'
17'
17'
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
17'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон & Хов
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
15:30
Тоттенхэм
3 : 0
Лидс
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
3
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Вест Бромвич
0 : 5
Лидс
72'
72'
72'
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
72'
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Бромвич
0
Лидс
5
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
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