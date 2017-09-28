Фредрик Йенсен
№19
Полузащитник
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Команда
Зюлте-Варегем
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
18 мая 1993 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Лацио
2 : 0
Зюлте-Варегем
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лацио
2
Зюлте-Варегем
0
был в запасе