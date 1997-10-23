Али Мухтар
№23
Полузащитник
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Команда
Витесс
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 окт. 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Витесс
1 : 0
Ницца
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Витесс
1
Ницца
0
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Ницца
3 : 0
Витесс
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Ницца
3
Витесс
0
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур