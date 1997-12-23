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Жером Онгуене
№25
Защитник
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Команда
Дженоа
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 дек. 1997 (23) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Дженоа
3 : 4
Аталанта
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
3
Аталанта
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Болонья
0 : 2
Дженоа
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
0
Дженоа
2
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
13:30
Дженоа
1 : 2
Сассуоло
09.05.2021
09 мая 2021
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1
Сассуоло
2
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
13:30
Милан
2 : 1
Дженоа
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
2
Дженоа
1
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Ювентус
3 : 1
Дженоа
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3
Дженоа
1
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
Дженоа
1 : 1
Удинезе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Дженоа
1 : 1
Сампдория
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Интер
3 : 0
Дженоа
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3
Дженоа
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
Дженоа
2 : 2
Верона
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
2
Верона
2
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
Дженоа
2 : 1
Наполи
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2
Наполи
1
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Кротоне
0 : 3
Дженоа
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кротоне
0
Дженоа
3
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
1
Кальяри
0
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Аталанта
0 : 0
Дженоа
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
0
Дженоа
0
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур