Александар Трайчевски
№15
Нападающий
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Команда
Вардар
Гражданство
Македония
Дата рождения
18 авг. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Русенборг
3 : 1
Вардар
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
3
Вардар
1
был в запасе