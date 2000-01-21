Эрик Ботхейм
№34
Нападающий
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
10 янв. 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПСВ
1
Русенборг
1
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Русенборг
1 : 2
ЛАСК
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Русенборг
1
ЛАСК
2
был в запасе