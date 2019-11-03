Якоб Расмуссен
№32
Защитник
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Команда
Фиорентина
Гражданство
Дания
Дата рождения
28 мая 1997 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 20:00
Фиорентина
1 : 1
Парма
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
1
Парма
1
был в запасе
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Сассуоло
1 : 2
Фиорентина
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1
Фиорентина
2
был в запасе