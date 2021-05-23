Эдвард Нкетиа
№30
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 мая 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Арсенал
2 : 0
Брайтон & Хов
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Арсенал
2
Брайтон & Хов
0
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:00
Арсенал
3 : 1
Вест Бромвич
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
3
Вест Бромвич
1
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Арсенал
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
2
был в запасе
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
Арсенал
0 : 1
Эвертон
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 15:30
Арсенал
1 : 1
Фулхэм
90'
90'
90'
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 15:30
90'
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Арсенал
1
Фулхэм
1
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
Арсенал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Арсенал
3
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
Арсенал
0 : 3
Ливерпуль
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
0
Ливерпуль
3
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
Арсенал
0 : 0
Манчестер Юнайтед
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
Саутгемптон
1 : 3
Арсенал
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
3
был в запасе
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 23:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:00
Арсенал
0 : 0
Кристал Пэлас
14.01.2021 14 янв. 2021 чт 23:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 23:00
Вест Бромвич
0 : 4
Арсенал
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Бромвич
0
Арсенал
4
был в запасе
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Арсенал
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Брайтон & Хов
0
Арсенал
1
был в запасе
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 20:30
Арсенал
3 : 1
Челси
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
3
Челси
1
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
Эвертон
2 : 1
Арсенал
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Эвертон
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Арсенал
1 : 1
Саутгемптон
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
Арсенал
0 : 1
Бернли
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
0
Бернли
1
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:30
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2
Арсенал
0
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:15
Арсенал
1 : 2
Вулверхэмптон
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Вулверхэмптон
2
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:30
Лидс
0 : 0
Арсенал
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лидс
0
Арсенал
0
был в запасе