Берик Шаихов
№21
Полузащитник
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Команда
Астана
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
20 февр. 1994 (27) лет
Рост
169
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Маккаби
0 : 1
Астана
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Маккаби
0
Астана
1
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 18:00
Астана
1 : 1
Славия
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 18:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астана
1
Славия
1
был в запасе