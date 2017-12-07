Мирзад Механович
№95
Полузащитник
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Команда
Фастав
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
5 янв. 1993 (28) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Фастав
0 : 2
Локомотив
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фастав
0
Локомотив
2
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
Локомотив
3 : 0
Фастав
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Локомотив
3
Фастав
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур