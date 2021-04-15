Ибрахим Траоре
№27
Полузащитник
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Команда
Славия
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
16 сент. 1988 (32) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
Славия
0 : 4
Арсенал
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Славия
0
Арсенал
4
был в запасе
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Арсенал
1 : 1
Славия
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Арсенал
1
Славия
1
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Лестер Сити
0 : 2
Славия
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лестер Сити
0
Славия
2
был в запасе
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Славия
0 : 0
Лестер Сити
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Славия
0
Лестер Сити
0
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала