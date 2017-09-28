Ондржей Бако
№27
Защитник
Подписаться
Команда
Фастав
Гражданство
Чехия
Дата рождения
25 марта 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
Локомотив
3 : 0
Фастав
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Локомотив
3
Фастав
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур