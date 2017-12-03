Алехандро Барбаро
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
20 янв. 1992 (29) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 19:00
Анжи
4 : 0
СКА-Хабаровск
03.12.2017 03 дек. 2017 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
4
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
27.11.2017 27 нояб. 2017 пн 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Локомотив
27.11.2017 27 нояб. 2017 пн 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1
Локомотив
2
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 4
ЦСКА
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 12:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
2
ЦСКА
4
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Арсенал
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Арсенал
2
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 11:30
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
был в запасе
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
Динамо
2 : 0
СКА-Хабаровск
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:30
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ростов
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
СКА-Хабаровск
2
Ростов
1
был в запасе
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 17:00
Амкар
3 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2017 25 сент. 2017 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Амкар
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Ахмат
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 11:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
СКА-Хабаровск
2
Ахмат
2
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур