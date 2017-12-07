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Филип Стойчевски
№22
Полузащитник
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Команда
Вардар
Гражданство
Македония
Дата рождения
4 февр. 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
Вардар
1 : 1
Русенборг
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вардар
1
Русенборг
1
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Зенит
2 : 1
Вардар
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Зенит
2
Вардар
1
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Вардар
0 : 6
Реал Сосьедад
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Вардар
0
Реал Сосьедад
6
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Русенборг
3 : 1
Вардар
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
3
Вардар
1
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур