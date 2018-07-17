Петар Петковски
№97
Нападающий
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Команда
Вардар
Гражданство
Македония
Дата рождения
3 янв. 1997 (24) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.07.2018 17 июля 2018 вт 19:00
Гонвед
4 : 0
Работнички
17.07.2018 17 июля 2018 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Гонвед
4
Работнички
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2018 11 июля 2018 ср 18:30
Работнички
2 : 1
Гонвед
34'
34'
34'
11.07.2018 11 июля 2018 ср 18:30
34'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Работнички
2
Гонвед
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд