Бесир Демири
№23
Защитник
Подписаться
Команда
Вардар
Гражданство
Македония
Дата рождения
1 авг. 1994 (26) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:45
Бордо
2 : 1
Мариуполь
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Бордо
2
Мариуполь
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
Мариуполь
1 : 3
Бордо
81'
81'
81'
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мариуполь
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 20:00
Мариуполь
2 : 1
Юргорден
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Мариуполь
2
Юргорден
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
Юргорден
1 : 1
Мариуполь
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Юргорден
1
Мариуполь
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд