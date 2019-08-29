Энтони Ролстон
№56
Защитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
16 нояб. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:00
АИК
1 : 4
Селтик
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
АИК
1
Селтик
4
был в запасе