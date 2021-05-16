Маркос Акунья
№19
Защитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
28 окт. 1991 (29) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Вильярреал
4 : 0
Севилья
51'
51'
51'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
4
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 20:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
12.05.2021 12 мая 2021 ср 20:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
1
Валенсия
0
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 22:00
Реал
2 : 2
Севилья
09.05.2021 09 мая 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал
2
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:00
Севилья
0 : 1
Атлетик
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
0
Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:30
Севилья
2 : 1
Гранада
90'
90'
90'
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
2
Гранада
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
Леванте
0 : 1
Севилья
45'
45'
45'
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 15:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Севилья
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
Сельта
3 : 4
Севилья
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
3
Севилья
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Севилья
1 : 0
Атлетико
70'
56'
70'
56'
70'
56'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
70'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
Вальядолид
1 : 1
Севилья
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1
Севилья
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021 17 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 88'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
минуты: 1' - 88' / Испания. Примера, 2 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:15
минуты: 57' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2
Севилья
1
минуты: 57' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 16:00
Эйбар
0 : 2
Севилья
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 7'
Испания. Примера, 21 тур
Эйбар
0
Севилья
2
минуты: 1' - 7' / Испания. Примера, 21 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:15
Севилья
3 : 0
Кадис
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
3
Кадис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:30
Алавес
1 : 2
Севилья
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:30
Атлетико
2 : 0
Севилья
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 16:00
Севилья
3 : 2
Реал Сосьедад
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:15
Бетис
1 : 1
Севилья
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 19:00
Севилья
2 : 0
Вильярреал
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
2
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур