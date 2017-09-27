Доминик Шмид
№31
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
10 марта 1998 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.09.2017 27 сент. 2017 ср 21:45
Базель
5 : 0
Бенфика
27.09.2017 27 сент. 2017 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Базель
5
Бенфика
0
был в запасе
12.09.2017 12 сент. 2017 вт 21:45
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Базель
12.09.2017 12 сент. 2017 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Манчестер Юнайтед
3
Базель
0
был в запасе