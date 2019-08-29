Ясмин Месанович
№27
Нападающий
Подписаться
Команда
Марибор
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
6 янв. 1992 (29) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 21:15
Марибор
2 : 2
Лудогорец
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 21:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Марибор
2
Лудогорец
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 20:30
Лудогорец
0 : 0
Марибор
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Лудогорец
0
Марибор
0
был в запасе