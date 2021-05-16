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Эванс Кангва
№10
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Замбия
Дата рождения
9 окт. 1992 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
Уфа
2 : 1
Арсенал
33'
33'
33'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
16:00
33'
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Арсенал
2 : 4
Рубин
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
2
Рубин
4
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
03.05.2021
03 мая 2021
пн
16:30
Арсенал
1 : 2
Спартак
03.05.2021
03 мая 2021
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
1
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
Ростов
1 : 0
Арсенал
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
4 : 0
Тамбов
54'
54'
54'
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Краснодар
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Урал
2 : 0
Арсенал
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Арсенал
0
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Арсенал
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
Арсенал
2 : 1
ЦСКА
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
минуты: 79' - 88'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
ЦСКА
1
минуты: 79' - 88' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2021
08 марта 2021
пн
14:00
Арсенал
0 : 3
Локомотив
08.03.2021
08 марта 2021
пн
14:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Локомотив
3
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Сочи
4 : 0
Арсенал
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сочи
4
Арсенал
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
минуты: 39' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
минуты: 39' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:30
Арсенал
1 : 1
Ротор
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
1
Ротор
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
14:00
Рубин
3 : 1
Арсенал
55'
55'
55'
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
19:00
ЦСКА
5 : 1
Арсенал
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
5
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1
Урал
0
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
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