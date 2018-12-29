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Стефан Омеонга
№40
Полузащитник
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Команда
Хиберниан
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
27 марта 1996 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Дженоа
0 : 0
Фиорентина
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
0
Фиорентина
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Дженоа
3 : 1
Аталанта
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3
Аталанта
1
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
22:30
Рома
3 : 2
Дженоа
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
3
Дженоа
2
был в запасе
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:00
Дженоа
1 : 1
СПАЛ
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
СПАЛ
1
был в запасе
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
17:00
Торино
2 : 1
Дженоа
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2
Дженоа
1
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
22:30
Дженоа
1 : 1
Сампдория
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:30
Дженоа
1 : 2
Наполи
85'
85'
85'
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1
Наполи
2
был в запасе
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
17:00
Интер
5 : 0
Дженоа
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
17:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
5
Дженоа
0
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:30
Милан
2 : 1
Дженоа
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
2
Дженоа
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Дженоа
2 : 2
Удинезе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
2
Удинезе
2
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:00
Ювентус
1 : 1
Дженоа
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Ювентус
1
Дженоа
1
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
Лацио
4 : 1
Дженоа
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
4
Дженоа
1
был в запасе