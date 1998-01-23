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Рожерио (Рожерио да Силва)
№26
Защитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 янв. 1998 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Сассуоло
2 : 0
Лацио
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
2
Лацио
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:00
Парма
1 : 3
Сассуоло
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1
Сассуоло
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1
Ювентус
3
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
13:30
Дженоа
1 : 2
Сассуоло
09.05.2021
09 мая 2021
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Сассуоло
1 : 1
Аталанта
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
1
Аталанта
1
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
21:45
Сассуоло
1 : 0
Сампдория
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
1
Сампдория
0
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
19:30
Милан
1 : 2
Сассуоло
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1
Сассуоло
2
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:00
Сассуоло
3 : 1
Фиорентина
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
3
Фиорентина
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 31 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
Беневенто
0 : 1
Сассуоло
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:45
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
0
Сассуоло
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:45
Интер
2 : 1
Сассуоло
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:45
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 28 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
87'
87'
87'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:00
Сассуоло
3 : 2
Верона
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
3
Верона
2
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:00
Удинезе
2 : 0
Сассуоло
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2
Сассуоло
0
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
20:30
Сассуоло
3 : 3
Наполи
03.03.2021
03 марта 2021
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3
Наполи
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
Сассуоло
1 : 1
Болонья
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
Кротоне
1 : 2
Сассуоло
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
90'
90'
90'
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
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