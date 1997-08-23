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Джованни Крочата
№14
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 авг. 1997 (23) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Беневенто
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кротоне
4
Беневенто
1
был в запасе
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Верона
2 : 1
Кротоне
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
2
Кротоне
1
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Кротоне
1 : 3
Рома
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1
Рома
3
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
14:30
Интер
6 : 2
Кротоне
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
6
Кротоне
2
был в запасе
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
20:30
Кротоне
2 : 1
Парма
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кротоне
2
Парма
1
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:00
Сампдория
3 : 1
Кротоне
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Кротоне
1
был в запасе
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
Удинезе
0 : 0
Кротоне
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0
Кротоне
0
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:00
Кротоне
4 : 1
Специя
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
4
Специя
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
Кротоне
0 : 4
Наполи
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кротоне
0
Наполи
4
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 0
Кротоне
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1
Кротоне
0
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:00
Кротоне
0 : 2
Лацио
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
0
Лацио
2
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Торино
0 : 0
Кротоне
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0
Кротоне
0
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:00
Кротоне
1 : 2
Аталанта
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кротоне
1
Аталанта
2
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
21:45
Кротоне
1 : 1
Ювентус
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1
Ювентус
1
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:00
Сассуоло
4 : 1
Кротоне
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
4
Кротоне
1
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
Кротоне
0 : 2
Милан
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кротоне
0
Милан
2
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Дженоа
4 : 1
Кротоне
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
4
Кротоне
1
был в запасе