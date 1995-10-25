Аристотелес Ромеро
№8
Полузащитник
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Команда
Кротоне
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
18 окт. 1995 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
Шериф
1 : 1
Партизани
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Шериф
1
Партизани
1
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:30
Партизани
0 : 1
Шериф
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Партизани
0
Шериф
1
был в запасе