Луис Фелипе
№27
Защитник
Подписаться
Команда
Лацио
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
22 марта 1997 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:30
Лацио
0 : 0
Торино
62'
62'
62'
18.05.2021 18 мая 2021 вт 21:30
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
0
Торино
0
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 25 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 21:45
Рома
2 : 0
Лацио
15.05.2021 15 мая 2021 сб 21:45
минуты: 59' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2
Лацио
0
минуты: 59' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Лацио
1 : 0
Парма
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1
Парма
0
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 21:45
Фиорентина
2 : 0
Лацио
74'
74'
74'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 21:45
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
2
Лацио
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
Лацио
3 : 0
Рома
62'
62'
62'
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3
Рома
0
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Парма
0 : 2
Лацио
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Лацио
2 : 1
Фиорентина
43'
43'
43'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Лацио
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
Лацио
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Милан
3 : 2
Лацио
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:45
Лацио
2 : 0
Наполи
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
2
Наполи
0
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 13 тур
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:45
Беневенто
1 : 1
Лацио
54'
54'
54'
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1
Лацио
1
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 12 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 22:45
Лацио
1 : 2
Верона
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1
Верона
2
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:00
Специя
1 : 2
Лацио
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
1
Лацио
2
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 10 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:30
Лацио
1 : 1
Ювентус
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Торино
3 : 4
Лацио
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
3
Лацио
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур