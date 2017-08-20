Алессандро Беллемо
№14
Полузащитник
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Команда
Комо
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 авг. 1995 (25) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Лацио
0 : 0
СПАЛ
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
0
СПАЛ
0
был в запасе