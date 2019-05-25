Павел Ярочински
№2
Защитник
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Команда
Кьево
Гражданство
Польша
Дата рождения
2 окт. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:30
Кьево
0 : 0
Сампдория
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
13.05.2019 13 мая 2019 пн 22:00
Интер
2 : 0
Кьево
13.05.2019 13 мая 2019 пн 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2
Кьево
0
был в запасе
04.05.2019 04 мая 2019 сб 19:00
Кьево
0 : 4
СПАЛ
04.05.2019 04 мая 2019 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0
СПАЛ
4
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:30
Кьево
1 : 2
Милан
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
03.03.2019 03 марта 2019 вс 14:30
Торино
3 : 0
Кьево
03.03.2019 03 марта 2019 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Кьево
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2019 08 февр. 2019 пт 22:30
Кьево
0 : 3
Рома
08.02.2019 08 февр. 2019 пт 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
0
Рома
3
был в запасе
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
25'
25'
25'
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2
Кьево
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
3
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 22:30
Ювентус
3 : 0
Кьево
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
3
Кьево
0
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
Сампдория
2 : 0
Кьево
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:00
Кьево
1 : 1
Интер
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1
Интер
1
был в запасе
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
45'
45'
45'
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
СПАЛ
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:00
Парма
1 : 1
Кьево
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
1
Кьево
1
был в запасе
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 17:00
Кьево
0 : 2
Сассуоло
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:00
Кьево
1 : 5
Аталанта
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
1
Аталанта
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:00
Милан
3 : 1
Кьево
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
3
Кьево
1
был в запасе