Люпче Дориев
№14
Полузащитник
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Команда
Шкендия
Гражданство
Македония
Дата рождения
13 сент. 1995 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
Армения
1 : 0
Северная Македония
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
минуты: 70' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Армения
1
Северная Македония
0
минуты: 70' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Северная Македония
2 : 1
Эстония
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 5 тур
Северная Македония
2
Эстония
1
был в запасе
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Северная Македония
1 : 1
Грузия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Северная Македония
1
Грузия
1
был в запасе