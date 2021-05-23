Эльйиф Эльмас №12 Полузащитник Подписаться

Команда Наполи

Гражданство Македония

Дата рождения 27 сент. 1999 (21) год

Рост 184

В «Наполи» было время, когда были запрещены интервью. А он уехал в сборную и там рассуждал с прессой о клубе. Руководство «Наполи» сильно разозлилось.