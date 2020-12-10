Марван Кабха
№8
Полузащитник
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Израиль
Дата рождения
23 февр. 1991 (30) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Хапоэль
1 : 0
Ницца
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Славия
3 : 0
Хапоэль
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Славия
3
Хапоэль
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
Байер
4 : 1
Хапоэль
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Байер
4
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Хапоэль
2 : 4
Байер
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хапоэль
2
Байер
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур